2024大選落幕，民眾黨主席柯文哲淪第三名，但到選後仍堅持內參民調是真的，柯文哲的妻子陳佩琪也連續兩日發長文為柯打抱不平。民眾黨前立委蔡壁如透露，選後有去看柯文哲，柯是比較難過地問說「怎麼台北選成這個樣子」，她也有鼓勵。至於假民調的爭議，蔡壁如緩頰說，不會說是假民調，「只是民調的取樣，或是加權又加權，就會比較失真」，別人民調也是要參考。

蔡壁如20日在政論節目《TVBS戰情室》透露，她在選後有去看柯文哲，柯是比較難過地問說，「怎麼台北選成這個樣子」，柯可能比較在意的是這個事情，她也鼓勵柯文哲個人選的非常好，且在台中政黨、總統票都選的不錯，總統票高出平均值約3%。

實際查詢中選會資料，2024年總統大選，柯文哲在全國的得票率是26.5%，台中市獲30.1%，得票率是全台排名第4。而本命區台北市，柯文哲僅拿到23.8%，是全台22縣市的倒數第6名，賴清德、侯友宜則都在台北市拿到38.1%的選票。

蔡壁如認為，她當時常跟國民黨的「F4」立委候選人一起拜票，那兩邊的總統票都是各喊各的，是還蠻奇特的現象。主持人錢怡君稱讚蔡壁如「功勞不小」，同台的前立委郭正亮也直言，蔡壁如大概是民眾黨裡面最會做人的。

而對於柯文哲落選，陳佩琪連續兩日發長文打抱不平，再三強調民調沒有造假，蔡壁如也緩頰說，陳佩琪的分析也沒有錯，民調也沒有所謂的假民調，只是「民調的取樣，或是加權又加權，就會比較失真」，她比較不會說是接收到假民調，「只是本來的取樣或是加權上去的方式就不太一樣」。蔡壁如也強調，民調有很多，別人的民調也要參考。