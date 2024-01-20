前LOL冠軍、遊戲實況主Toyz（劉偉健），今（20）日晚間到網紅《超派人生》超哥新開的餐廳用餐，Toyz在用餐期間對餐點做出評價，最後超派直接在直播前大打出手，驚動警方到場。對此，晚間剛好在直播的館長（陳之漢）也以個人立場進行評論。

館長坦承，上次超派已經被Toyz罵過一次，這次又來踢館，感覺比較針對一點，如果他是超派的話也會生氣，但他強調自己不會動手，「我知道我不能打，我不可以這樣」，而是會想辦法反駁，請大家來現場品嘗看看，「我會用講的，我不會用打的」。

「說實在話，我可以理解，但是不能動手！」館長以自身為例，開設的便當店已開業超過1年，不論抖音還是YouTube都可以看到很多人拍品嘗影片，但同樣有人覺得不好吃，「我只能說我們盡力做了，可能不合您的口味，但我個人是覺得非常好吃，很多人也覺得不錯，那可能就沒辦法」。

館長說，開門做生意客人五花八門、千奇百怪，一百個人就有一百種個性，他只能很有責任地說，該做的都有做、該要求的都有要求，儘管有時候還是會遇到不滿意的客人，但不應該動手動腳或是罵客人。