歐盟外交政策的官員波瑞爾（Josep Borrell）本週五（19）於西班牙瓦拉多利德大學（Universidad de Valladolid）的演講中指控以色列曾資助哈瑪斯（Hamas）以「削弱法塔赫（Fatah）領導的巴勒斯坦當局」他還準備了為以巴和平進程一項包含10點的路線圖，報導稱他並未提供具體的證據來說明以色列和哈瑪斯的關係，不過本報先前就有詳細報導以色列成立哈瑪斯的始末。

綜合《Euronews》、《德國之聲》（Deutsche Welle）20日報導，波瑞爾發表了嚴厲的評論，同時指責以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「他一個人」就妨礙解決數十年的以巴衝突。

🚨🇪🇺 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 - Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a affirmé vendredi que l'État d'Israël avait financé le Hamas :



« Oui, le Hamas a été financé par le gouvernement israélien dans le but d'affaiblir l'Autorité palestinienne dirigée par le Fatah. »… pic.twitter.com/jFitZP54LP — Les Spectateurs (@les_spectateurs) January 20, 2024

波瑞爾表示：「壞消息是以色列，尤其是其政府，完全拒絕接受（雙方）解決方案，而納坦雅胡昨天又說了一次，彷彿他預知了我今天的發言，他個人在過去30年一直在抵制這個兩國方案。」

就在納坦雅胡昨天反對華盛頓呼籲在戰爭後建立巴勒斯坦國，並減緩以色列在加薩地區的軍事進攻後，波瑞爾直言不諱的發表了這些言論。

波瑞爾解釋說：「我們認為應該從外部強制實施雙方解決方案以實現和平。」他補充說：「以色列持續拒絕這個解決方案，甚至走到創建哈瑪斯的地步。是的，哈瑪斯一直由以色列政府資助，試圖削弱法塔赫領導的巴勒斯坦當局。」

所謂的雙方解決方案，即為巴勒斯坦人爭取國家獨立的目標，是西方盟國在戰後加薩地區所期望的主要目標。波瑞爾先前曾將這個目標描述為以色列的「最佳安全保證」。

但在本週五（19）的演講中，波瑞爾哀嘆「除了以色列政府之外，所有人都在呼籲這個解決方案」。

自去年十月中東地區爆發衝突以來，波瑞爾一直領導歐盟呼籲緩和敵對行動。他還呼籲在被圍困的加薩地區實施人道停火，以「發展」為政治和平談判創造條件。

在他被授予榮譽博士學位的同時發表的演講中，波瑞爾還抨擊了約旦河西岸的極端以色列定居者。波瑞爾表示：「國際社會認為他們是非法的，但對於這種非法行為卻束手無策。」他補充說，與去年10月衝突爆發前相比，現在的以色列定居者更加「暴力」。