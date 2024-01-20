網友到超哥餐廳刷五星狂酸「評論有送拳頭」。(圖／Google Map)

網友到超哥餐廳刷五星狂酸「評論有送拳頭」。(圖／Google Map)

Toyz遭扯爛衣服，滿頭是血坐在路邊。(圖／Dcard)

網紅超哥在直播中失控痛毆Toyz，將後者打到滿臉是血，也驚動警方處理，不少網友認為超哥理虧，紛紛到Google Map上留下五星評價，狂酸「給負評老闆會送拳頭」。

據了解，Toyz到超哥在延吉街新開的海鮮餐廳進行食評，後者發現後立刻帶人前往現場，Toyz則表示海鮮不錯吃，但醋飯難吃，讓超哥不滿，直說「不該這樣批評台灣人的店」、「善意批評我們接受，但你用字太尖銳」。Toyz不以為然反問為何要扯國籍，是要操弄仇中嗎，讓超哥當場理智斷線動手。

儘管有不少人嘲諷Toyz活該被打，但更多人譴責超哥動手行為：「真的是老8+9」、「EQ超低耶」、「人家覺得醋飯難吃就要被打，好可怕」，更紛紛到Google Map上的餐廳評價特意留下「五星好評」，大酸：「給負評老闆會送拳頭」、「老闆怕你吃不飽，出店門還會請你吃一頓粗飽」、「好吃，吃到一半外面還會有武打秀」、「不能說食物不好吃，否則老闆會扁人」、「好吃的拳頭，大家快來吃」。

據悉，超哥事後被警方帶回派出所製作筆錄，Toyz表示自己從頭到尾並未還手，將對超哥提出傷害告訴。