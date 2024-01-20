直接法院見好了！有位家長在網上求問，因為日前孩子不慎與人發生車禍，沒想到對方不僅拿不出任何證明文件，甚至，她要求看車損狀況卻被拒絕，直到收到手寫的「車禍理賠明細表」，以及未蓋公司章的車損維修初估價格明細表，讓她看了相當傻眼，後來在與對方談論有關調解的事宜，卻疑似被威脅「若調解了，會在調解書上註明，日後若是有相關問題還是要負責」，讓她感到驚恐。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，並上傳4張照片，她表示日前小孩與人發生車禍，她請對方拿出相關證明「交通、醫療收據、診斷書、公司請假的大小章證明」等，但對方一樣都拿不出來，甚至，也和對方要求要看受損的車輛，也被拒絕。

有家長在網上求問，因為孩子日前發生車禍，遭對方獅子大開口，讓她有些不知所措。（圖／翻攝自臉書匿名公社）

直到，後來她收到1張機車估價單，以及手寫的「求償表」，看見裡面的「誇張金額」超傻眼，結果，對方和在電話中提到，若調解了會在調解書上註明「日後若是有相關問題還是要他們負責」，讓她有些無奈，難道10年、20年後老了，不能行動了，還要自己的孩子去負責對方的看護費用、安養費用嗎，面對這樣的狀況，她感到驚恐。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「有三聯單？初判表？本身沒保險嗎？有保險就讓保險公司去跟對方周旋」、「笑死，第一次聽到和解後日後還要負責的」、「不用理，直接法院見就好」、「遇到這種獅子大開口的我錢寧願拿去請律師」、「機車估價應該會蓋公司章，什麼都沒有...就廢紙一張」、「用寫的就好了喔？沒依據，沒單據，沒證明？」、「以為中樂透？」。