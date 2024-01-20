輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼去年數度來台，掀起一波旋風後，20日晚間現身台北寧夏夜市，品嚐台灣小吃！

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年（2023年）5月訪台，掀起一波旋風，所有公開行程皆受到媒體包圍，期間他也展現高親民個性，不時被粉絲捕捉逛夜市、吃餐廳小吃的身影。

2023年10月15日黃仁勳現身寧夏夜市排隊買豆花、薑汁番茄盤，有粉絲送上炸魷魚與他分享，黃也開心收下。

2023/11/09，黃仁勳晚間來到臨江街夜市逛街吃美食，許多民眾看到後紛紛圍觀，而親民的黃仁勳也現場請民眾吃「糖葫蘆」。（翻攝畫面）

2023年11月9日李國鼎科技發展基金會頒發李國鼎獎予台積電創辦人張忠謀，許多重量級大咖皆出席，包括輝達執行長黃仁勳也偕同夫人親自到場致賀。當日晚間來到臨江街夜市逛街吃美食，許多民眾看到後紛紛圍觀，而親民的黃仁勳也現場請民眾吃「糖葫蘆」，沿路也有許多人詢問「可以跟你合照嗎？」黃仁勳也欣然答應。

根據《中央社》報導，1月20日晚間，黃仁勳又出現在台北寧夏夜市，品嚐台灣小吃！