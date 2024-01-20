號稱全台「最有錢YouTuber」超哥，與另一名網紅Toyz（劉偉健）之前曾因互槓而產生嫌隙，20日晚間21時許，超哥疑似不滿自家的餐廳被Toyz批評，當場暴怒痛毆Toyz，無論旁人怎麼拉都拉不住，警方獲報到場，將超哥帶回派出所，Toyz驗傷後已提出傷害告訴，警方將超哥依現行犯逮捕，目前留置在安和路派出所，預計今天上午將他移送北檢偵辦。。

網友上傳影片中，只見開頭超哥先說善意批評我們都虛心受教，但不要這麼尖銳，Toyz則不滿回「那幹嘛扯國籍，仇中是嗎」，下一秒超哥當場一拳打過去，想將Toyz撂倒，雙方因此爆發扭打，拉都拉不住，一旁女生則是又哭又叫，喊話快點報警。

警方表示，今晚21時許接獲報案，在北市大安區延吉街超哥所開的「超甲組」海鮮餐廳前，發生鬥毆事件，警方到場時，已無打架情況，Toyz則滿頭鮮血坐在馬路上，事後由警方陪同至醫院就醫驗傷，警方將超哥帶回派出所製作筆錄，據了解超哥並未對Toyz提告。