42歲大陸跳水皇后郭晶晶與44歲香港霍英東家族之第三代長孫霍啟剛2012年結婚，育有1子2女，霍家生意跨足船業還有多處房地產，身家上看數百億，近日，郭晶晶受訪坦言對孩子的教育「有訂計畫」，她不想管太鬆免得孩子長大抱怨他們夫妻從小沒逼他，也不想當虎媽，免得孩子長大後叛逆寫回憶錄爆料，直言養豪門接班人在取捨之間相當難為。

郭晶晶在退役後一年便宣布與霍啟剛結婚，近日她回到鏡頭前接受《InStyle》專訪，被讚從容大氣、自帶鬆弛感，她與霍啟剛的婚姻被讚是豪門模範，霍啟剛更是被誇最接地氣的富三代，談到過去多次拿到金牌的經驗，郭晶晶害羞掩面，但表示能在自家辦得比賽拿到獎牌別具意義。

郭晶晶和霍啟剛結婚12年。（圖／翻攝自霍啟剛微博）

被問到退役結婚後是否變了？郭晶晶自嘲老了不少，也多了好幾條皺紋，但內心是運動員的本質不變，只是多加了妻子、媽媽的角色，並表示自己現在還是天天逛超市，去花市買花，跟左鄰右舍都變成好友，到了學校就沒了自己姓名，變成「某某某的媽媽」，她還跟不少孩子同學的家長變成好友，更因為住到香港，廣東話能力也進步，她教老公普通話，霍啟剛則教她廣東話，笑說老公平時很乖，不敢糾正她。

談到媽媽經，郭晶晶直言最難的是管教小孩，她只要求孩子一定要把功課寫完，坦言會幫小孩鋪路、找適合的學校，「我們會有一些計畫給他，但是畢竟他到時候長大，他還是會有自己的想法，我覺得我們也會尊重他的想法」，她怕太逼小孩會造成孩子反彈，長大寫回憶錄爆料，所以多數時間還是會問問孩子內心的想法，希望他們選擇了就要堅持到底。