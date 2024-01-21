命理專家雨揚老師在臉書上分享1／21〜1／27的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖龍、虎、狗，其中第1名屬龍者表現傑出，工作如日中天；第2名屬虎者財運亨通，交朋友有助發現新商機；第3名屬狗者任勞任怨，有機會升職加薪。

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：龍、虎、狗

▌鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運低迷，雖然有一展長才的抱負，卻無處發揮，讓你深陷情緒低潮，建議先轉換心態，才有助渡過這段磨合期。感情運欠佳，單身者工作壓力大，無心經營社交活動，建議多找朋友聊心事，以免憂鬱情緒上身；有伴者與伴侶意見不合時，應先設身處地為伴侶著想，才有助於後續的溝通。財運普通，與朋友有金錢往來時，應白紙黑字明列規則，以免產生財務糾紛。

▌牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

工作運不錯，擁有卓越能力的你不僅有望在專業領域發光發熱，精心規畫的新品或服務也能獲得業界人士的一致認可，從而奠定你的升遷基礎。愛情能量匱乏，單身者適合在年前衝刺，如果將精力放在工作上，也能避開與頻率不合的對象來往；有伴者容易身陷加班頻繁的狀況中，切記再忙也要關心另一半，甜蜜才能不間斷。財運良好，經營個人品牌者，近期有望與知名廠商或網紅合作，但簽約時須特別注意合約內容，避免簽下不合等條約。

▌虎

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

職場運暢旺，能善用手邊的資源，讓團隊的工作流程更加順暢，整體效率也翻倍成長。感情運平穩，單身者可透過親友介紹優質對象，讓你迎接美好的戀情；有伴者可嘗試和伴侶一起去參加手作活動，能為生活注入樂趣與活力。財運亨通，開店做生意的朋友，不妨多參加商業活動，有助於找到更多合作機會，甚至發現新商機，讓你未來輕鬆賺進一桶金。

▌兔

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運穩健，可多向資深同事請益與學習，有助擴大自己的專業視野，使你迅速掌握新業務的要領，充分發揮你的優勢。桃花運不錯，單身者可在聯誼活動或聚會中認識新朋友，只要多多互動與交流，就能迅速拉近彼此的距離；有伴者若和伴侶相隔兩地，建議多多使用通訊軟體分享彼此的生活點滴，有助維繫雙方的感情。財運低迷，家中開銷大增，應多留一些緊急預備金，以免入不敷

出。

▌龍

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★★

工作如日中天，你在專案上的傑出表現，讓你廣受高層或客戶的一致讚賞，不妨主動爭取新的業務，追求更卓越的事業成就。愛情甜蜜繽紛，單身者可多關心心儀對象，並提供實質的協助，能讓對方更依賴你；有伴者可多邀伴侶一起去沒吃過的小吃店或餐廳品嚐美食，讓生活多添幾分樂趣。財氣四溢，不妨至彩券行小試身手，或者多多參加抽獎活動，有望幸運中獎。

▌蛇

事業★★★ 愛情★★ 財運★

事業運回溫，雖然挑戰依舊不少，但能遇上得力助手，互補你的弱項，反而讓你事半功倍。桃花能量匱乏，單身者害怕在感情上再次受傷，所以不敢輕易敞開心扉，導致新戀情無疾而終；有伴者容易因工作或生活上的不順遂而情緒失控，使得伴侶無端遭受波及，進而產生爭執和矛盾。財運受阻，在網路平台進行交易時，應使用安全的支付方式，才能確保自己的財務安全。

▌馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

職場運不順，在職場上遇到難以抉擇的問題時，建議不要衝動決定，應多聽取前輩的想法，謹慎行事才能安然無事。感情運順利，單身者可邀約心儀對象去森林或休閒農場走走，一同感受大自然的美好，創造專屬兩人的幸福回憶；有伴者能透過暖心話語撫慰伴侶受挫的心靈，讓另一半感受到無窮的溫暖與愛意。財運欠佳，外出時應妥善保管貴重物品，以便降低財物遺失的風險。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★★

事業蒸蒸日上，仰賴於昔日優秀的工作表現與好人緣，讓你能比其他人獲得更多資源或管道，為自己增添滿滿的競爭力。桃花運低落，單身者渴望尋求陪伴，卻總是遇不到合適的對象，建議先開心享受單身生活，靜待桃花時機到來；有伴者的性格過於獨立，有時會讓伴侶覺得自己不被需要，建議適時地依賴對方，能讓雙方關係更加融洽。財運高漲，有業績需求者，近期有望透過親友或前輩牽線，迎來幾筆收益可觀的訂單，讓你數錢數到眉開眼笑。

▌猴

事業★★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場鴻運降臨，應主動認識其他部門的同事或長官，有助提升見識，更有望培養與暗貴人的連線，從而拓展你的事業版圖。愛情運欠佳，單身者容易將社交視為浪費時間，進而婉拒親友的邀約，讓你錯失與人交流和分享的機會；有伴者在感情關係中容易展現出強勢的一面，讓伴侶備感壓力，雙方關係岌岌可危。財運尚可，可選擇一些安全穩定的標的，慢慢養大金雞母，將能滾出一筆財富。

▌雞

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

事業運安穩，近期職場上有不少事務需要處理，建議毛遂自薦，有助提升你的形象，讓主管更容看見你的能力。感情運較差，單身者和他人互動時總是保持著一定的距離，讓新朋友難以靠近；有伴者約會時應將公事放在一旁，以免伴侶感到被冷落，使得雙方關係出現裂痕。財運不錯，有計畫創業的人，有望在親友的支持下開啟你的創業旅程，從而實現自己的財富目標。

▌狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場運看好，雖然被分配到自己也覺得棘手的任務，卻能不畏艱難、別出心裁，做出令所有人驚豔的內容，進而贏得高層們的認可。愛情運普通，單身者不妨善用和心儀對象的共同話題，使彼此的交流變得更加輕鬆愉快；有伴者能和另一半找到共同興趣，彼此的默契也逐漸增加。財運回溫，因任勞任怨使得努力得到回報，將獲得意外獎金或加薪機會。

▌豬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運受阻，可能面臨人力調度，或得經手不熟悉的工作，因阻力太多導致工作頻頻出錯，需耐心以對才能度過難關。桃花運平淡，單身者可在空窗期發展個人興趣和愛好，有助豐富你的內涵，使你更受歡迎；有伴者記得常跟伴侶大方示愛或發表溫馨感謝之詞，只要另一半心情美麗，感情就甜蜜。求財受阻，容易因為各種不預期的突發狀況，讓你才剛進帳就又破財，建議保守應對。