台股拉回600多點，台幣升值將有利台積電、金融股等族群；惟科技趨勢所在的AI供應鏈及記憶體加上面板，逢低可追蹤，配合高息利個股，春節後可望有表現。

台灣總統大選結束，台股將回到與全球經濟及股市接軌，而新任總統賴清德於當選後的國際記者會中，表示現在是全球智慧化時代，台灣半導體產業扮演的角色相當關鍵，未來對於半導體產業發展將會繼續大力協助，包含材料、設備、研發、ＩＣ設計、製造、封裝測試等，讓具備優勢的半導體產業在台灣能夠更進一步發展，形成一個更完整的全球分工產業鏈。此正延續去年十一月起蔡總統提到的「晶片驅動台灣產業創新方案」。

「晶創台灣方案」規劃從二○二四至三三年挹注三千億經費，主要運用我國半導體晶片製造與封測領先全球的優勢，結合生成式ＡＩ等關鍵技術發展創新應用，提早布局台灣未來科技產業。至於能源、軍工等過去朝野多所爭議，未來施政仍待協商。但是半導體在經過疫情後，眾所皆知是台灣在全球電子業優勢所在，包括半導體及ＩＣ設計、網通等成為未來施政重心，這一點應該是朝野共識。

美國ＡＩ相關股今年逆勢上漲

內外資先前預測全球半導體產業需求將於今年下半年強勁回彈，預估產值年增八．四％，而今年以來參照美中科技產業，擺在前面的是蘋果在中國將調降各系列產品售價，從手機到平板再到筆電，最高折扣達七％，以應對華為、小米等中國本土品牌大舉反攻，預計也會影響到蘋果供應鏈業績；另一方面也凸顯中國消費力不若以前強勁。

至於今年來美股表現，其中科技股輝達上漲十三．八五％、美超微上漲十四．七九％、麥威爾上漲八％、微軟上漲三．七％，相對於那指及費半指數各下跌○．二％及一．六八％，表現算是相當強勢。而臉書、亞馬遜、谷歌及超微都是上漲，科技七雄就屬蘋果及特斯拉下跌，可以看出資金趨勢上還是朝ＡＩ方向走。

ＡＩ強、消費性電子待努力是現階段現象。所幸消費性電子今年有AI PC推出，雖不會一下子就取代舊有產品，惟至少有創新的產品出現，總是對於推廣消費性電子有利。加上微軟推出具有ＡＩ功能的全新的Copilot Pro訂閱方案釋出多項ＡＩ功能，訂閱者每月支付二○美元費用，就可在Office軟體使用多項ＡＩ功能，也能以簡單的指令，打造個人專屬的Copilot GPT聊天機器人。而Copilot Pro使用了OpenAI最新的GPT-4 Turbo技術，免去過去使用ＡＩ技術時排隊等待，並讓Copilot助理具有更快的回應速度以及ＡＩ效能，微軟訂閱用戶也可以在網頁版、ＰＣ電腦、手機App等不同平台使用。資本市場也給予肯定，微軟總市值近期一度達二．九兆美元，些微超車蘋果的二．八兆美元。

從輝達股價創新高，到微軟整合聊天機器人至Office軟體、總市值居全球之冠，再到積極發展ＡＩ的臉書，股價也創去年以來新高，而臉書、谷歌、亞馬遜等積極尋找公司如博通、麥威爾利用其矽智財開發自主ＡＩ晶片，這些公司股價今年至今都是正報酬強過指數表現，顯見美國市場追捧具有矽智財優勢公司。

最近美國企業公布季報，率先登場的航空業，達美航空調降今年獲利展望，股價下跌。聯合健康集團也下跌。美國四大銀行發布財報後，銀行股大多下跌。接下來至月底其他企業財報對美股影響大，尤其是科技股，當然ＡＩ相關的科技七雄尤關緊要。

再者，一月三十一日聯準會將開會，美國消費者物價指數較預期高，但是生產者物價指數意外降溫，增強市場對聯準會降息的預測。不過，紅海危機導致運輸成本上升，對於原本已經抑制的通膨是否死灰復燃，進而影響企業獲利，值得觀察。短線上美國企業財報將陸續公布，只要四大指數站在月線之上，則盤堅推升走勢不變。

台塑集團股價創低 傳產股無力

提到中國股市，主要就是去年深滬股市已下跌六．九％及三．七％，今年開年後再跌，國際各機構陸續調降中國今年經濟成長率，主因在於房產問題未解決，連帶引爆其他產業以及資產管理公司地雷，在「除雷」列為首要施政目標下，塑化、水泥、玻璃、鋼筋等相關產業自然不容易好轉，甚至要觀察在產能過剩下是否殺價競銷。在此情況下，對於台灣相關產業較為不利，十七日台股創今年低點最主要就是傳產類，尤其是台塑四寶中的台塑、台化及台塑化，股價創下二○年三月底以來最低，當初該月台股收盤為九七○八點，較目前台股指數減少超過八千點。

台積電、廣達、緯創是台股指標

台塑四寶十日公布去年總獲利為四四○億元，台塑及台化本業都虧損，而總獲利之差是近二十年少見，預計今年好轉恐怕有限。台塑四寶破底，帶動台聚集團股也破底，塑化族群全面走低，也使得傳產股台泥、亞泥、永豐餘、裕隆、國建全面走低。台塑四寶占台股權重超過四％，股價破底並非好事。另外，政策股重電股華城、中興電、亞力軍工股漢翔、全訊等表現也不如預期；金融股走勢受外資賣壓走低，台股只能靠電子股。

台積電十八日召開法說會，動見觀瞻，若能有較好消息釋出，使台股拉出中長紅，就有化解危機機會。對照近三周台積電及大盤走勢，台積電明顯強過大盤。

台積電去年第四季營收公布較法說會好，法人預估去年第四季毛利率將低於上季，預估台積電單季ＥＰＳ約八．三元，全年約三一．四元，略低於樂觀預期的三三元。

多家法人機構估計，上半年為台積電傳統淡季，預估第一季為營運低點，營收季減八％，毛利率降至五一％，下半年產能利用率將向滿載邁進，預估ＥＰＳ約三七至三八元。毛利率預估能守住長線目標五三％以上。此外，資本支出有機會落在三百億美元之間。當然最重要是該公司對於手機、NB/PC景氣如何看待？還有攸關ＡＩ晶片產量多寡的先進封裝情況如何？一旦偏向正面，台積電順勢登上六百元就是可以期待。

而從台積電說法就可推測大客戶之一聯發科手機晶片出貨狀況。去年十月法說會就是台積電認為消費型電子產品庫存整理告一段落，看法偏向正面，之後引發外資大幅度買超台股超過三千億元。該公司法說會將牽動台股！

當然要拉動台積電一定要靠外資，就連動到台幣匯率，選後外資大賣，台股走低，台幣向三一．四走貶，必須逆轉才有利台積電及金融股止穩，否則台股可能向整數關卡一七○○○點測試支撐。就資金面來看，台股線型不太優，而後面再過十餘個交易日將進入農曆年長假，期間又有二月一日聯準會會後對利率決策聲明，也就是說，若外資未匯入，儘管技術指標進入超賣區，但資金可能會先退潮，等待農曆年後再戰。

此外，美國是以ＡＩ股領軍上漲為趨勢，回歸到台灣，ＡＩ系列將是後市焦點。法人預估各大ＣＳＰ業者及中國業者華為開始推出自研ASIC及GPU，將會帶動未來推論型伺服器需求提升，預估二四年ＡＩ伺服器出貨量達四五萬台、年增一六○％。外資推估三月以後ＡＩ伺服器供應鏈出貨與營收將顯著成長，且廣達、緯創、技嘉、緯穎、華碩等股價高點皆出現在去年七月底八月中，至今已經拉回整理五個月，基期不再高，只要營收再次出現大增，股價將獲得動能。

特別是不少法人及ＥＴＦ去年第四季前後大幅減碼ＡＩ伺服器相關股，只有少數緊抱不放，增添後續回頭再買進空間。而零組件包括奇鋐、川湖、勤誠、華泰、智邦、台光電等，股價都有回檔整理過，也是追蹤標的。

再來是台積電大聯盟，新政府未來以半導體為主要施政方向，雖說台積電資本支出降至三百億美元左右，但是對於先進封裝產業政策列為推動方向，受惠股如旺矽、弘塑、萬潤、辛耘、志聖、京元電、穎威等可列為追蹤。

當然最具有成長性的矽智財族群，看看美國的博通及邁威爾股價姿態高，台灣的神盾集團先前入股安國，結果安國股價大漲；神盾以現金及換股合計約四七億元合併乾瞻科技（矽智財為主，換算每股約三二一．四六元價格收購），神盾股價也創高。另一家智原也宣布以百分之百持股子公司勝邦投資，斥資二千萬美元收購美商Aragio Solution，美商Aragio Solution專注封裝互連的輸入／輸出（I/O）系統介面單元，並具有業界領先之靜電放電（ＥＳＤ）保護功能，為先進製程Interface IP提前布局。據指出Aragio Solution在Interface IP領域布局完整，成熟至先進製程多已取得代工廠矽驗證，包括台積電、格羅方德等重量級晶圓廠。智原股價也跟著創歷史新高。

股王世芯ＫＹ去年營收大成長一二二％，股價創下三六九○元天價（今年更高達三八五五元），年漲幅達三一八％。今年後繼有人，智原、愛普*、M31相繼創歷史新高，顯見此族群吸引力，神盾集團將神盾及安國都因為推上與矽智財沾上邊而大漲，將是不可忽視族群。

息利股可攻可守

此外，面板經過減產及關廠，價格漸止跌，今年看漲，群創距離每股淨值二五．八六元較遠，短線較友達有活力，可連動到驅動ＩＣ的聯詠及天鈺。而股價越低、原本具有較高殖利率優勢個股，包括威健、增你強、至上、豐藝、緯軟、欣銓、全台、晶采、聯陽、揚博、錢櫃、好樂迪都可逢低注意。

也具有息利優勢的系統整合族群，精誠股價拉升至一一○元以上，ＰＥ約十八倍，也替敦陽科、緯軟、零壹等拉開比價空間，其中價位較低的零壹去年前三季ＥＰＳ三．四一元，預估全年有機會超過四．五元，創近八年新高，ＰＥ約十五倍，且近三年配息率約八二％，預估殖利率將超過五．二％，短線均線集結至六五元後出現中紅，有機會挑戰高價。

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