台灣地價、房價漲幅驚人，加上家庭人口越來越少，總價低、坪數少的物件成為主流，有網友抱怨，看上一間新建案室內約20坪，家人卻嫌太小，質疑為何不去買大一點的中古屋，因此上網求助該如何溝通，話題引起熱烈討論。

該名網友打算買來自住兼投資，室內坪數20坪2房2廳2衛，家人卻嫌棄一樣的價錢怎麼不去買坪數較大的中古屋，但是原Po認為，「我才一個人住而已， 20坪很夠，該用什麼方法來去說服，不然每天唸，我會瘋掉。」

許多人表示，如果是自己出錢，不需要管家人的想法，且20坪算是大兩房，不會難脫手，「出錢是老大，沒出錢就閉嘴」、「1至2人住室內20坪很夠了，住到3的一家三口也大有人在」、「中古屋有未知的修繕費，這也要考慮。」

此外，有人提到，現在室內20坪算是主流物件，且一個人住相當寬敞，觀念要改了，「現在小坪跟低總價才是主流吧！越大越貴越難賣，而且大樓室內20坪不小了」、「現在兩房建案比三房建案還快賣光」、「現在很多都是單身買喔！總價低好入手，以小換大，很多人都是這樣的。」