台中一名男子小軒（化名）與就讀國中的A女，2人透過網路遊戲認識，進而開始交往後，竟然在一處男生廁所內，未違反A女的意願發生性關係。之後又在A女住處頂樓，未違反A女意願發生性行為。不料，2022年10月，A女父親接獲醫院通知，女兒竟然要做「人工引產手術」，A女父親追問後報警提告。

法院審理，小軒對犯行坦承不諱，經查，小軒曾因妨害性自主案件，經花蓮高分院處刑11月確定，在2019年5月12日執行完畢。小軒在受有期徒刑執行完畢後5年內，故意再犯罪質相同之罪，為累犯，顯見不知記取教訓，自制力及守法意識薄弱，漠視法律規定，多次侵害他人性自主權益。

辯護人為小軒辯稱，2人是男女朋友，基於親密關係，且未違反任何一方意願情形下，發生2次性行為，且偵查中A女均表示，不希望對小軒提出告訴。且小軒多次希望與A女及其父親調解，但因為對方均不方便出席，而未能達成調解。

法官考量，小軒與A女年紀差距20多歲，明知道A女年紀尚輕，思慮未若成年人周全、性觀念尚未成熟，仍為一己之慾望，對A女做出性交行為。

法官審酌，小軒明知A女稚幼，且處於人格發展之重要階段，對於男女關係仍屬懵懂，竟未能克制己身慾望，在未違反意願的情況下，數次與其為性交行為，危害身心健康及性自主意識的健全發展。

法官日前依法判決，小軒犯對於未滿14歲之女子為性交罪，共2罪，均累犯，各處刑3年6月。應執行有期徒刑4年。可上訴。

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