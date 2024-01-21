台中一名張姓男大生與7名高中死黨相約出遊，先去接了19歲女網友桂桂（化名）後，當晚在台南入住民宿，眾人飲酒狂歡，桂桂不勝酒力喝茫，張男與黃男等4人就將她抬到2樓房間時，張男竟起色心，還先問死黨們：「誰先上？」

張男見桂桂醉茫躺在床上，不僅脫掉她衣物，還予以性侵得逞，桂桂迷迷糊糊中，發現自己被侵犯，雖想極力反抗，卻因喝太多酒，而無力抵抗。桂桂清醒後，把被張男侵犯的事情告知其中2人，她忍著悲傷的心情，與其中3人前往藥局買「事後避孕藥。」桂桂後來只要一想到就淚崩，最後不再隱忍、憤而提告。

法官審理，桂桂向法官表示，那天晚上大概10點多在客廳喝酒，張男灌我過酒，之後我沒有力氣，就有人抬我上樓，張男還說「誰先上？」然後，還有人人跟他說「不要內射」，最後，只剩張男跟我在房間裡，沒想到張男就脫我褲子。

我雖然還有意識，但就是沒有力氣，就只有印象他有做「這件事（指性侵）」，直到早上我醒來時，發現下半身被脫光，下體、陰道那裡有異樣感，我的褲子在我左腳邊，張男的褲子也在那邊。我下樓後跟其中2個男生說被張男性侵，他們則說：「去買事後藥吃，會比較保險一點」，隨後有3個人陪我去藥局買藥。

張男則辯稱：「喝醉了，完全都不記得」。法官認，張男與桂桂初次見面就是與眾人共同出遊，張男竟僅為逞一己私慾，利用眾人放鬆、飲酒後，他與桂桂同處一室的機會乘機性交得逞，對女性之身體自主權及性自主決定權毫不尊重，危害女性人身安全及社會治安甚鉅，更造成桂桂精神莫大痛苦。

且張男事後矢口否認犯行、未見悔意，也未與桂桂達成和解，一審被依乘機性交猥褻罪，處有期徒刑4年。張男不服提起上訴。

高院審理，法官審酌張男事發時未滿20歲，初次見面即與眾人一同出遊，本應互重相處，竟僅為逞一己之私慾，利用眾人放鬆、飲酒後與A女同處一室的機會，對A女做出乘機性交犯行，雖於一審時否認犯行，但在高院審理時坦承認罪，且已與A女及其母親達成民事調解，並給付調解金額完畢。

日前依法判決，一審原判決關於所處之刑部分撤銷。張男所犯乘機性交罪，處有期徒刑2年。緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於本判決確定之日起3年內，接受法治教育3場次。

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