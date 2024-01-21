桃園一名曾姓女子指控，70多歲的丈夫阿華（化名），與30多歲的劉女過從甚密，發現當下她氣急敗壞，要求阿華不要再與劉女聯繫，不料，劉女竟然向阿華說，「沒關係，我可以會同律師找曾女談判」，還跟阿華說，不能XXXX醫院看精神科，因為會留下紀錄，還幫阿華申請新的手機門號，方便2人私下聯繫。

2023年4月，曾女發現阿華的手機定位在劉女住處，這才驚覺2人又重新搭上線，還分別在2023年3月23日、3月30日、4月6日，前往礁溪泡溫泉共3次。

不料，劉女在2023月4月21日傳「自白書以及懷孕證明」，給她與阿華共同參與讀書會的學員A男，再透過A男恐嚇曾女，指稱劉女懷孕並已取出胚胎，要求要驗DNA，還要曾女出來面對。劉女也提告阿華下藥毆打以及性侵（均為不起訴處分）。曾女最後身心受創，甚至不斷有輕生念頭，不得不辭去工作，憤而對劉女提告求償100萬元。

法院審理，劉女辯稱，2人年紀相差甚大，我並沒有與阿華發生性行為，自然沒有可能懷有阿華的小孩。如果認定2人有共同侵權行為，因曾女已與阿華達成和解，請求酌量減輕賠償金額。

阿華則向法官表示，我是風水師及業餘的民俗診療師，有與劉女一起參加讀書會，2022年8月3日至2023年4月13日，2人持續交往期間不曾同居，後來我們戀情遭曾女發現而分手。阿華還說，「我已沒有放進去（性交）的能力」，除了曾用按摩棒放入劉女體內外，2人並未有過性交，也不可能導致懷孕。

法官檢視劉女與阿華的對話紀錄，阿華：「今看到妳然有想抱著妳的念想」、「妳有感受我貼在妳身上的氣息」、「回想剛剛我身上還有妳的溫度和妳的柔情蜜意」，並以「甜心」、「吾愛」、「親」、「寶貝」稱呼劉女，並邀請一同「共享」音樂演奏。

劉女回：「與你共舞旋律中，如飲一壺仙釀酒，甘甜味蜜，感謝你共造的美奐靈妙」、「有你在的旅程，無論風雨或放晴，一樣甜蜜幸福」、「你給的愛意澆灌我的愛芽，讓我不自覺越來越想奔向你」、「你全身散發出的氣息與溫度還有賀爾蒙，讓我好想黏膩著不願拔開」、「我已經融到你骨髓了」、「你就是我的空氣，有你我才有呼吸」、「想著你都可以高潮一下」。

法官審酌，2人交往共約8個月，數度單獨出遊泡溫泉，雖未有性器相接合之性交行為，然已有「以按摩棒插入」的性交行為，在曾女發現後，甚至一再想辦法繼續欺瞞並偷偷交往，曾女精神受有相當之痛苦。日前依法判決，曾女向請求慰撫金以35萬元為適當。可上訴。

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