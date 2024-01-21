為解決國內缺工問題，台中市政府勞工局推出「中高齡人力資源再運用獎勵計畫」，透過獎勵津貼，鼓勵中高齡二度就業，只要工作滿6個月，最高可補助1萬8000元，希望吸引中高齡勞工重返職場，並協助企業招募穩定人力。勞動部原本規畫今（2024）年1月起，針對55歲以上二度就業勞工，最高發6萬元獎勵金，但至今仍無配套。

中市府勞工局表示，部分企業包括餐飲服務、旅宿等面臨缺工困境，市府推動中高齡人力資源再運用獎勵計畫，只要設籍台中市、年滿45歲以上，經評估符合資格者，向就業服務站或銀髮人才服務據點辦理求職登記，經媒合推介工作，每月勞工保險或職業災害保險的投保薪資為第6級距（3萬3300元）以下，且符合勞動基準法基本工資的規定。在同一事業單位連續工作滿30日、90日、180日，即可申請每月3000元就業獎勵，滿6個月最高可請領1萬8千元。

一名離開職場近2年的林先生指出，為了尋找長期穩定的正職工作，前往銀髮人才服務據點尋求協助，經由就業服務員運用中高齡人力資源再運用就業獎勵方案，順利推介到百貨賣場工作，目前穩定就業1年以上，未來有機會升職成小組長。市府也提供就業獎勵金，並由專責就服員每月追蹤關懷，持續協助鼓勵中高齡勞工穩定就業。

就業服務處說明，為協助企業與求職者順利媒合就業，台中市針對青年、二度就業婦女、弱勢求職者、中高齡者、高齡者等對象推動相關獎勵方案，求職朋友可向台中就業服務站、豐原就業服務站、沙鹿就業服務站、各就業服務台及銀髮人才服務據點辦理求職登記及就業諮詢，相關規定及申請表單可至就服處網站(https://gov.tw/M6N)查詢及下載。

值得一提的是，勞動部原本規畫自今（2024）年1月起祭出「壯世代就業獎勵」，針對55歲以上二度就業勞工，工作滿6個月領6萬獎勵金，但該專案至今仍無配套。勞動部回應指出，針對新專案，將於完成法制作業程序後儘速對外發布。