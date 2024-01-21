新北市1名侯姓女子2002年與老公結婚後育有3名子女，夫妻共同經營長照中心，無意間發現老公手機有不可告人的祕密，經追問後老公坦承外遇，且外遇對象竟是長照中心前越南籍移工，氣得向阮姓女看護求償200萬精神撫慰金，法院審理後判阮女要付12萬元。

侯女主張，她與老公2002年結婚後育有3名子女，夫妻共同經營長照中心，而阮女為越南籍，自2017年3月30日起受聘侯女經營之老人長期照顧中心擔任照護員之外籍勞工，後來離職，且於2019年11月29日返回越南後，復於2019年12月15日重入我國，並受聘於陽明醫院附設護理之家。

阮女重入我國後，不顧她們夫妻間有婚姻關係，在她不知情的情況下與她老公舊情復發，兩人常相約出遊，迭次入住汽車賓館發生姦情，侯女事後在老公手機中無意間發現姦情，對老公曉以大義，老公自感愧對老婆遂全盤說出其2人交往之全部姦情經過，並提供相關資料給老婆。

是阮女與她老公間往來顯然逾越社會一般通念所能容忍之範圍，已達破壞侯女夫妻之婚姻共同圓滿安全及幸福之程度，侵害原告之配偶權，已構成侵權行為，要求損害賠償200萬元。

法院審酌，兩造之身分、地位、財產狀況、被告侵害程度及對原告精神上所造成之痛苦程度等一切情狀，認原告本件得請求賠償之非財產上之損害即精神慰撫金12萬元，應為適當；逾越上開範圍之請求，即屬無據，不應准許。可上訴。