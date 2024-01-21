有「台灣第一媳婦」、「最美林黛玉」稱號的張玉嬿，57歲仍保有凍齡美貌和窈窕身材，近日她和女星簡沛恩一起出遊，簡沛恩也曝光多張美照，引來不少粉絲朝聖，但有網友留言嘆「張玉嬿歲月不饒人」，簡沛恩也高EQ回應了。

簡沛恩在社群平台曬出和張玉嬿出遊美照，透露要到日本自助旅行，而前一天她也翻出多年前去紐約遊學和加東自助旅行的照片，稱張玉嬿也是她加東自助旅行的旅伴，透露對方一直是自己的最佳閨密旅伴。

照片中可以看到氣質出眾的兩人，臉上都掛著笑容，非常享受旅程，粉絲見狀都紛紛留言「兩位女神都很漂亮」、「真好一次看到二位美女」、「友誼萬萬歲」。而雖然張玉嬿和簡沛恩大8歲，仍絲毫看不出年紀差，保養得宜令人驚豔。

簡沛恩高EQ回應網友。（圖／取自簡沛恩臉書）

不過有網友留言感嘆「張玉嬿歲月不饒人」，對此，簡沛恩也回覆「歲月不會饒過任何一個人，包括你我」，高EQ回應被讚「妳好棒」。張玉嬿是80年代當紅玉女，因出演《紅樓夢》，精湛演技與楚楚可憐的仙氣形象，被封為「最美黛玉」。

而她在作品中常出演悲苦身世的角色，加上古典氣質和柔美外貌，是台灣苦情花旦的代表之一，因《驚世媳婦》爆紅，在台灣有「第一媳婦」之稱。