知名導演王家衛有多部經典電影，更與數不清金獎級演員合作，近期他導演的首部電視劇《繁花》終於開播，胡歌攜手唐嫣合作帶觀眾重回1992年、1993年的上海，播出後好評不斷。怎料，資深演員李立群竟吐槽王家衛「經驗不夠」，他直言該劇沒有還原30年前真正的上海風貌。

大陸電視劇《繁花》是王家衛首部小螢幕作品，自籌備、拍攝、殺青到公開播出時間，都相當受關注，開播後無論是卡司或是劇情好評連連，甚至服裝、道具和背景，也引起網友爭相模仿；但在一片稱讚聲浪中，71歲資深男演員李立群卻看不下去，無情點評《繁花》。

李立群在看了電視劇《繁花》後，透過社群平台分享觀後感，他特別針對劇中的時空背景，因為他知道許多大陸觀眾都很喜歡《繁花》，但上海人其實不太喜歡，「因為上海人太了解，《繁花》講的1992年、1993年的上海」；已經71歲的李立群直言，他們走過那個年代，30年左右的時間，他記得很清楚，上海不是《繁花》中的樣子」。

對此，李立群更無情吐槽王家衛，認為他拍電視劇經驗不足，「他經驗還是不夠」；另外李立群也謙虛表示自己素質差，看了王家衛的電影《一代宗師》、《重慶森林》等作品都沒看懂，但也說兩人並不認識。

李立群的言論也很快在微博上引起討論，其中有自稱王家衛粉絲的上海網友回應，自己和身邊的上海人都很喜歡《繁花》，「它是一部電視劇，不是紀錄片，不需要完全寫實」，反倒是認為李立群只是住過上海，不能代表所有上海人說不喜歡《繁花》。