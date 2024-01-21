南韓心理戰遊戲綜藝節目《魔鬼的計謀》，邀請12位分別來自不同領域高智商參賽者一同燒腦奪取高額獎金，節目開播就成為焦點。其中一位參賽者徐東珠(서동주)擁有亮麗外型和火辣身材，節目播畢後，獲得不少粉絲喜愛。近日她就在IG上貼出美照，有點小哀怨說胖了3公斤，不過照片一出，網友則是大讚胖對地方。

徐東珠除了擁有星二代身分外，有著麻省理工學院數學系高學歷之外，還是一位美國律師，除了知性美女形象，私底下的她，在造型方面，更是十分大膽，近日她在就曬出一組穿著橘色系比基尼的火辣照片，她說「自己在冬天變得很懶惰，所以體重變重了，比平常胖了3公斤左右。」

從徐東珠PO出的照片中，一點也看不出她已經40歲，各方面都保持的非常好，豐滿的上圍和凹凸有致的身材，讓步少網友都說一點都沒胖，就算有也是胖對地方了，紛紛讚嘆「她漂亮、性感、聰明、超級酷」、「哇～如此迷人和性感」、「像畫報一像」、「身材管理太棒了，永遠支持」、「真是女神！太完美了～」、「有胖對地方。」、「身材還是很好...」