軍事網站「全球火力」（Global Fire Power, GFP）日前公布2024年軍力排名，整體軍力第1至3名則分別由美國、俄羅斯和中國大陸。台灣位居第24，較去年下滑1個名次。針對台灣的排名，前立委郭正亮認為，台灣不管怎麼躍昇，也追不過中國大陸，因此「台灣應在政治上求得一個空間，讓對岸沒有藉口打台灣」。

郭正亮20日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，我們要注意的是韓國，它衝到世界第5，主要原因是韓國去年軍火的出口，衝到世界第3；韓國最近還賣給波蘭坦克車，又提供烏克蘭砲彈。

不過，郭正亮也覺得，比這個意義不大，因為台灣不管怎麼躍昇，也追不過中國大陸。我們的國防預算是中國的十六分之一。所以最終他不會從軍事角度思考，而是台灣應在政治上求得一個空間，讓對岸沒有藉口打台灣；還有國際社會支持台灣的正當理由可以到達最高。

郭正亮認為，中國大陸最近進展最快的就是海軍，它的戰艦已經超越美國了，到時若中國大陸把第一島鏈圍起來，那重點就是如何避免它去做這個動作。