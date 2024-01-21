號稱「全台最有錢YTR」的網紅超哥，20日晚間在大街上痛毆實況主Toyz，起因為不滿對方批評自家餐廳，引發軒然大波。對此超哥也回應，表示過程中Toyz咄咄逼人，態度尖銳，他已經一再忍讓，還主動幫買單，但對方仍說個不停，才會忍不住動手。

根據《記者爆料網》報導，超哥在鬥毆結束後，在群組內錄下兩段音檔，不滿表示「Toyz這樣不叫惡意批評的話，那我也不知道什麼叫惡意批評」，他認為，一般華人如果到一間店，體驗不盡人意，就是摸摸鼻子下次別再來，除非餐點、服務真的都非常差勁，而Toyz的評論已經是為挑剔而挑剔，「如果他自己做餐飲，他會這樣評論自己嗎」。

Toyz遭毆打呆坐在路邊，動手的超哥則是先被帶回派出所製作筆錄。(圖／Dcard)

超哥表示，原本看到Toyz帶小孩來用餐，也覺得他應該不是來踢館的，但對方每句話都非常尖銳，被批評到體無完膚，說一分好的，九九分壞的，這種語氣實在不能接受，認為不好吃就別再光顧，他也主動幫對方銷單，並且盡力招待小孩子，沒想到出了店門口Toyz還繼續說有的沒的，才會忍不住動手。超哥強調，絕對沒說自己動手打人是對的，但忍無可忍，無須再忍。「看完直播覺得我不對的，我也麻煩你退群組，道不同，不相為謀，我沒有很厲害，我跟志同道合的人講話就可以了，謝謝你們過去陪伴」

Toyz遭毆打後，表示會對超哥提起告訴，超哥則是被帶回派出所製作筆錄，21日移送法辦。