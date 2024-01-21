高雄左營區博愛三路20日晚間發生一件因未禮讓直行車而導致的翻車事故，圖為肇事車輛。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄左營區博愛三路於1月20日晚間10時4分發生一件1輛汽車連切兩個車道，導致擦撞另一輛汽車，被撞的汽車翻車的事故，此事故造成兩人受傷送醫，沒有酒駕。

當時65歲陳姓男子駕駛自小客車，沿博愛三路慢車道（南向北）行駛，至事故地點時往左橫跨兩車道變換至內側快車道，結果與當時於內側快車道同向直行由20歲洪男駕駛的自小客車（搭載18歲余姓女友）發生碰撞，導致洪男駕駛的汽車翻車。

此事故導致洪男及同車乘客余女身體多處擦挫傷並受困車內，經救護人員救出後送醫治療，意識清醒、無生命危險，陳男則未受傷。雙方經酒測均無飲酒情事。警方於肇事現場測繪、蒐證，並派人疏導現場車流，有關肇事責任將報請交通大隊判定。

左營分局呼籲，駕駛變換車道時應依規定使用方向燈，禮讓直行車，並減速慢行，以免發生事故。

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