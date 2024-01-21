「鬼故事大師」司馬中原4日上午睡夢中離世，媒體製作人凌志文上「新聞挖挖哇！」節目中提到，司馬中原與三毛因同是作家，嗜好相同、互相欣賞，因此有「生死之約」，三毛於1991年1月4日離世，而司馬中原在33年後的1月4日睡夢中離世，凌志文也表示，司馬中原在三毛離世那一晚，看到窗前的窗簾飄起，並看見1位白衣迅速飛到床尾，並敲了2聲「老師我要離開了，無法再相約吃飯了」後便消失，而當時的時間是「半夜兩點零三分」。

《新聞挖挖哇！》節目中，媒體製作人凌志文提到「司馬中原與三毛的生死之約」，他表示，當時33年前司馬中原的老婆正好去美國，司馬中原1個人在家，其中1名曾是瓊瑤的編劇，拿了2瓶酒要送給司馬中原，而司馬中原要回禮，便找來另1名出版社編，請大家一起吃飯，司馬中原飯局間想到要打電話找三毛來時，一旁的編輯卻表示，下周再一起作陪三毛吃飯。

飯局結束後，司馬中原回到家認為還是要打一通電話給三毛，但對方仍無回應沒接電話便放棄，直到半夜在睡覺時，突然看見窗前的窗簾飛起，正感到疑惑時，卻發現蓋在身上的被子也飄起來，便突然看見1名全身穿白衣服的女子，「咻一下」飛到床尾的木頭旁，並在床尾敲2下，而司馬中原也確認當下出現的是三毛。

後來，司馬中原看了一下牆上時鐘是「半夜2時03分」，便起身寫了一篇文章叫「半夜兩點零三分」，隔日，新聞不斷報導三毛輕生新聞，而當時所有媒體僅知道三毛在廁所輕生，但不知道時間點，只有司馬中原知道確切的時間，且三毛也回來向司馬中原表示「她要離開了，無法再相約吃飯了」，而三毛輕生是在1991年1月4日。

凌志文也表示，4日司馬中原去世後，當時還未想到三毛也是在33年前同一天離世，後來才知道，司馬中原與三毛因為同是作家，嗜好相同、互相欣賞，因此有個「生死之約」，兩人也是因為「呼吸不順」最終離世。

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