南韓總統尹錫悅2022年入主青瓦台以來，外表出眾的妻子金建希也成為焦點人物。然而金建希的負面消息沒有斷過，眼看南韓國會大選即將在今年4月舉行，金建希2022年收受名牌包的舊事再度浮上檯面，執政黨議員要求她就此事向大眾道歉的聲浪愈來愈大，甚至拿她與18世紀法國大革命被送上斷頭台的皇后瑪麗安東尼相比，金建希面臨不小的政治壓力。

金建希今年51歲，2012年嫁給尹錫悅，在尹錫悅選上總統之後，金建希獲得南韓「最美第一夫人」稱號。她的負面傳聞不少，例如收受回扣、買通記者、整容、經歷造假、論文抄襲等。南韓《韓國時報》（The Korea Times）19日報導，金建希接受一名韓裔美籍牧師贈送國際時尚名牌迪奧（Christian Dior）手拿包的影片，成為金建希與執政黨承受最新一波政治壓力的來源。

這段影片是由以Youtube為播送平台的南韓新聞頻道《首爾之聲》（Voice of Seoul）在2023年11月披露，內容是金建希2022年9月收下牧師贈與價值300萬韓元（新台幣約7萬元）迪奧手拿包的場面，偷拍鏡頭以牧師的手錶為偽裝。據說這個名牌包是由《首爾之聲》提供。

尹錫悅所屬政黨「國民力量」（People Power Party，PPP）原先定調金建希是遭人設局的受害者，此事並無必要回應。不過，這支影片最近又開始流傳，令執政黨國會議員對於4月大選的選情憂心不已。尹錫悅與金建希對於名牌包風波一直保持沉默，社會大眾觀感不佳。國民力量黨內砲轟聲浪愈來愈大，多名議員要求金建希針對此事道歉，以免影響選情。黨內要求金建希出面的呼聲日漸高漲，總統辦公室正在考慮尹錫悅近日內是否應該召開記者會。

「首爾之聲」近日重播金建希2022年收受名牌包過程影片。此事成了執政黨在今年4月南韓大選選戰的痛腳。

國民力量黨緊急對策委員長韓東勛18日在一場政策活動場合向記者表示，總統夫人這場名牌包爭議「恐成大眾關注之事」：「這段影片雖然是有計畫利用隱藏攝影機所為，但在處理這個問題的同時，此事也存在不當行為。」執政黨新生代從政黨員對於名牌包事件也直言批評金建希，還連帶提及金建希涉嫌暗箱炒股的醜聞。南韓國會先前已准許特別檢察官調查，卻遭到尹錫悅否決。

執政黨緊急對策委員金景律（Kim Kyung-yul，音譯）17日接受南韓JTBC電視台訪問時表示，尹錫悅或金建希應就手提包爭議「表明自身立場」，以紓解大眾的不滿情緒。他還把金建希與18世紀法國大革命過程被推上斷頭台的皇后瑪麗安東尼（Marie Antoinette）比較：「法國大革命是法國人民對於瑪麗安東尼豪奢日常與私生活混亂表達怒火的結果。在名牌包爭議事件中，我們無法為總統夫人辯護，唯一的選項是她要請求人民寬容。」

執政黨其他國會議員多半也認為，即使名牌包事件是個圈套，但第一夫人應該針對收包一事向大眾道歉，反對黨已利用此事讓第一夫人成為選戰焦點。還有不具名的對策委員會成員直言，總統夫人至少應該交代這個名牌包的去向。在京畿道水原市D選區參加國民力量黨內初選的南韓知名犯罪心理學家李秀晶（Lee Soo-jung，音譯），17日接受KBS電台訪問時說：「此事有個簡單的解決辦法，金女士應該出面說明，如果禮物還在她手上就趕緊歸還，並向大眾致歉。」