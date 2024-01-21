有「全台最有錢YTR」之稱的網紅超哥，20日晚間不滿新開海鮮餐廳遭批評，當街毆打Toyz，還疑似喝令兩名小弟架住Toyz，引發網路熱議，就有網友翻出超哥動手前一晚「心境改變」的感性PO文，大酸「一個Toyz就讓你現形」。

超哥19日晚間在臉書粉專「超派人生」發文談論自己的過去，提到自己年輕時放蕩不羈，飛到珠海、澳門和香港去狂歡夜生活，沉迷在賭博中，輸了好幾百萬，直到真的輸光光才清醒，加倍努力工作還債。

超哥說自己如今已改變心態，來到澳門就是放鬆的，輸贏已不是重點，心態變得健康許多，強調人總是要學著長大，「這個世界有很多東西像賭博一樣，並非100%不好，而是你要確定可以為自己的行為，負起最終的責任」。

然而就在20日晚間當街毆打Toyz的消息曝光後，網友也湧入下方狂酸：「還心態改變，根本沒變啊XD」、「一個Toyz就讓你現形了」、「說得好，當街揍人也記得負責」、「EQ真的低，根本老8+9」、「還以為惱羞動手是未成年人的專利」。

超哥則是在事後於群組內發布兩段錄音檔，表示Toyz就是來找碴的，每句話都非常尖銳，已經幫忙銷單了，對方卻還是繼續說些有的沒有，才會忍無可忍，若大家無法接受他的行為，可以退出群組。