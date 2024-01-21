5566的孫協志、王仁甫、許孟哲昨（20日）晚與《原子少年》出道的FEniX、AcQUA源少年組成13人的限定男團，在台北流行音樂中心錄製「WE ARE我們的除夕夜」，表演〈我難過〉、〈射手〉、〈七彩棒棒糖〉共9首男團經典歌曲，其中Energy的〈放手〉更讓人驚喜連連。

5566帶著FEniX、AcQUA源少年組限定團「THIRTEEN」。（文化總會提供）

5566帶著FEniX、AcQUA源少年組限定團「THIRTEEN」。（文化總會提供）

5566與Energy都在2002年出道，被視為2大天團，雙方間有著若有似無的火藥味，「團不見團」的傳言更不曾停止。王仁甫澄清，當時的氛圍確實會給人競爭意味，「其實我們私底下都是認識的，這次表演就像是表演朋友的歌曲，不太有競爭的感覺」。3人表示會表演〈放手〉，正因為該曲相當經典，乘載著許多人的青春回憶，過去也在演唱會、節目上表演過。

回憶起當年的互動，孫協志說有次Energy錄製5566主持的外景節目，Energy一登場就很氣勢的自我介紹，「但一喊卡的空檔他們大家都超累，可能『蹬到（台語）』內傷，因為他們堪稱最殺的男子舞蹈團體，太殺了，殺到身體都受傷了，印象非常深刻」，王仁甫也開玩笑說，可能是煞到了。

Energy時隔20年，在今年元旦宣布復出，本月27日將首次登上台北小巨蛋表演《2024超級巨星紅白藝能大賞》，之後還有計畫舉辦專場演唱會。2團之後會合作表演？孫協志表示，如果有機會一起，對觀眾、粉絲而言都是很好的畫面。

他認為經過20多年的時間，大家都因為人生歷練有所蛻變，「阿弟當年很殺，後來當爸後變得越來越溫和，我相信他們回到舞台上會有不一樣的感覺，一定會更好看、更man」。

這次與平均21歲的FEniX、AcQUA合作，體力是否跟得上？剛下舞台，汗流滿面的孫協志自曝，他與兩團中最年幼的須弘道相差28歲，45歲的他有明顯感覺到體力不如年輕藝人，「體力一年一年的流逝當中，這是滿現實的一件事，但目前都還ok」，他在練習時也被活力滿滿的FEniX、AcQUA影響，所以一直都精神奕奕。

談到2024年的工作計畫，FEniX將於2月3、4日舉辦專場演唱會，粉絲們敲碗已久的影音作品將於網路上播出，MAX與呂植宇合作的單曲也即將上。AcQUA的新專輯於3月開放預購，3月30日將在北流舉行專場演唱會。

王仁甫表示，以5566來講，他們都希望能帶給大眾最好的表演，每周末都在中視《飢餓遊戲》帶給大家歡樂，「我覺得現在對於我們來說，我們不求有太多的表演，但求每個表演可以讓觀眾看了以後非常開心」。

孫協志透露，除了節目主持，會持續演出舞台劇、音樂劇，預計在今年下半年發行他與威士忌相關的書，也為了因應將來再跟年輕男團合作，會在體能上繼續鍛鍊。曾入選曲棍球國手的許孟哲，今年確定要發展曲棍球副業，開設8歲到12歲小朋友訓練營，讓更多人愛上運動。