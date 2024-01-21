Toyz頭頂被打出大洞，血流如注，至少要縫上數10針。(圖／爆料公社)

網紅超哥因不滿Toyz批評自己新開的海鮮餐廳，當街痛毆Toyz，遭警方帶回派出所，送醫的Toyz也將自己的傷勢照片傳給友人，頭頂裂出一個大洞，需要縫數十針，驚悚照片也讓網友痛批超哥根本要致人於死地。

Toyz林姓友人21日凌晨在臉書以及爆料公社上貼出Toyz傷勢，只見Toyz上半身有許多瘀青，但頭部遭受重點攻擊，頭頂被打出一個大洞，至少要縫上數十針，Toyz則表示自己沒生命危險，命夠硬，友人則相當抱不平，怒問「這是法治社會嗎？意見不合就可以把人打成這樣，我都懷疑台灣不是台灣了」，並標記館長詢問看法。

Toyz遭超哥人馬毆打，上半身多處瘀青，但頭部被集中攻擊，需要縫至少數10針。(圖／爆料公社)

網友看到照片也怒罵：「這傷口根本殺人未遂了」、「小弟都在外面等，明顯有預謀啊」、「這血爆的也太誇張」、「仔細看影片才發現旁邊那些根本不是在勸架，都是在偷打」、「結果是至少4個圍毆1個」、「好可怕，一邊打人一邊恐嚇不准拍」。

據了解，Toyz離開醫院準備至派出所做筆錄時，超哥10多名黑衣友人開著2輛車，守在醫院門口意圖堵人，警方發現後立即驅離，才沒釀成大事。超哥本人則是拒絕夜間偵訊，因此須等到白天做完筆錄後再移送法辦。