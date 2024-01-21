頤鳴堂中醫診所中醫師周宗翰指出，糞便裡殘留許多毒素，甚至有致癌物，糞便停留在大腸的時間愈久，就會增加惡性腫瘤產生的機會。想要排便順暢，建議少吃紅肉，多吃蔬果等高纖食物，幫助腸道正常蠕動，尤其紅肉的纖維質很低，如未搭配高纖維食物，很容易便祕。目前民眾的飲食愈來愈西化，習慣大量攝取豬、牛、羊等紅肉的人，易增加罹癌的風險。

「每一個人身體內部，多多少少會產生少量的癌細胞」。周宗翰表示，人體的免疫系統發現癌細胞時，會動員T細胞、B細胞、自然殺手細胞等，去消滅、抑制癌細胞，而隨著年紀增長，人體內的「超氧化物歧化酶」與「褪黑激素」活性與分泌量都下降，抵抗力明顯變差，因此他建議，每天一定要吃不同顏色的蔬果，不僅含有豐富的抗氧化劑，同時也可以增強免疫力。

另外，睡眠也很重要。周宗翰表示，中醫認為睡眠是陽入陰、陰陽調和，穩定體內內分泌，有助於組織修復，大多數有失眠困擾的人，都是睡眠習慣出了問題，建議入眠和起床時間要固定，過長和過多的小睡都該避免，真的疲累時，小睡以不超過30分鐘為宜。

周宗翰提醒，在睡前4小時，應避免攝取含咖啡因飲品和食物，也要避免進行複雜的思考活動和劇烈運動。半夜睡醒時，不必刻意查看時間強迫入睡，要放鬆心情、自然地入睡，遇到睡眠障礙，應該盡快找合格的中醫師調整體質，切勿濫用安眠藥。

若不幸罹患癌症，西醫治療仍以手術為主，中醫則是輔助西醫治療，調理患者免疫機能，抑制病毒持續及反覆發作。基本上，西醫如手術、化療、放療、標靶治療皆屬「攻邪」治療，目的在殺死癌細胞，而中醫介入「扶正」是在病人接受化療、放療等過程中，以各種中醫療法降低副作用、恢復抵抗力，改善食慾不振等問題。