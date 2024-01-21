少子化趨勢下，專做接生的婦產科醫師越來越少，台北醫學大學附設醫院婦產部醫師傅皓聲說，其他科別都是「一次顧一條命」，只有產科醫師「一次顧兩條命」，壓力更大，每一次的生產不見得是「槍林彈雨」，但產科醫師都是卯足了勁上戰場，很有挑戰性。

「生產是有風險的事情。」傅皓聲說，並非每次生產都如想像中順利，例如產婦突然心跳下降、臍帶纏在胎兒脖子上、產後大量出血等情況，這些都很難預測，醫師得馬上應變並且想備案，在最短的時間內設法控制或解決問題。

少子化趨勢下，許多媽媽都是第一次生產，生產對她們來說是充滿未知的事情，會害怕、緊張、不知所措。各個醫療院所的運作方式不同，有些是責任制，晚上不指定醫師接生，也有些是從產檢到接生一條龍，由同一位醫師負責。

傅皓聲認為，若能由熟悉的醫師引導生產，產婦會比較放心，但當孕婦出現產兆，直到孩子出生，待產時間可能長達一整天，讓她笑稱自己是「綁在信義區的狗」，只要有產婦入院待產，自己就不敢離開醫院太遠。

傅皓聲最怕孕婦問她「什麼時候會生」，因為雖然可估算預產期，但無法精準計算。由於人類有生產的天賦，除非有疾病因素須及早介入，她希望讓孩子自己選良辰吉時「降落」在人世，這就是產科最有趣、也最有意義之處。

「生產不是媽媽一個人的事情，而是一家人的事情。」傅皓聲提到，臨床上常常看到爸爸被動地站在一旁，可能是不知道能做些什麼，這時她會引導爸爸幫忙按摩，或握住產婦的手，一起承擔生產過程的痛苦，都有助於增加情感連結。

順利產下孩子後，如果媽媽和寶寶狀況都穩定，會在產房內進行第一次母嬰接觸。傅皓聲描述，小孩會在媽媽懷中開始尋乳，媽媽雖然剛經歷辛苦的生產，但腦中會產生腦內啡，讓幸福感爆棚。她感性地說，這是很美、很自然的過程，看著一家人平安健康，這就是產科醫師的浪漫。