最強寒流來了！根據中央氣象署，今、明（21日、22日）兩天寒流南下，北部及東北部先明顯轉冷，其他地區氣溫亦逐漸下降。北部及東北部高溫約17、18度，花東約20至23度，中南部25、26度；各地將越晚越冷，中部以北及東北部低溫12至14度，其他地區16至18度。根據吳德榮「三立準氣象.老大洩天機」，週二至週四(25日)最冷，部分平地的最低氣溫約可降至5度以下。

根據吳德榮「三立準氣象.老大洩天機」，今晨中部以北雲層多，伴隨弱降水回波及降雨，各地氣溫下降中。最新模式模擬顯示，明天愈晚愈冷，明晚將觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)，沿海低溫已降至7度；週二至週四晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度以下；至於強度能否和2016年的霸王級寒流相比？吳德榮表示，這波寒流弱了約3、4度，無法相提並論，但天氣由極濕冷漸轉極寒冷，仍應特別注意保暖、防寒害。週四白天起至週六(27日)「寒流」漸減弱、氣溫逐日回升。

氣象署指出，今天北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及為多雲；此外，因東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：21日寒流南下，環境風場為偏北風，雲嘉南以北位於迎風面，擴散條件佳，高屏空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。