女團「幻藍小熊」由容容、Ayeon、XXIN、許媛媛、Bido、毓、采甄、Vicky、Nico組成，9位團員從節目《未來少女》脫穎而出，預計5月在韓國正式出道；幻藍小熊平均年齡18歲，兩位忙內Vicky與Nico才14歲，與23歲的大姊容容相差近10歲，問及是否覺得有「代溝」？容容笑說：「真的有耶！『我姓石』跟『Slick Back』我本來都不知道是什麼！」

容容是幻藍小熊的大姊，坦言跟妹妹們難免有代溝。（圖／侯世駿攝）

團內年紀最小的Nico才14歲。（圖／侯世駿攝）

不過容容也說團內的妹妹們都很成熟，相處起來不覺得有年齡差距，「但有時候想到她們才14歲，還是會覺得天啊，差好多！」Vicky與Nico也說跟姊姊們相處，會讓她們忘記自己才14歲，Bido則笑說：「我們的妹妹比較成熟，姊姊比較幼稚！」而許媛媛是大家公認最不像姊姊的姊姊，被爆料每次穿衣服都穿反，也不太會綁頭髮，更是隊內的「團欺」，采甄更虧說：「媛媛有被虐傾向，被欺負會笑得很開心。」

Vicky同樣才14歲，但認為跟姊姊們相處常忘記自己的年齡。（圖／侯世駿攝）

個性溫柔的許媛媛是對內公認的團欺。（圖／侯世駿攝）

從節目畢業後團員們行程滿檔，身體有點吃不消，訪問當天毓的聲音有著濃濃的鼻音，詢問之下才知道她得了重感冒，許媛媛則因抵抗力下降狂長針眼，來自韓國的Ayeon先前淋巴發炎，頸部整個腫起來，還因常常熬夜導致內分泌失調，嘴唇上長了許多水泡，直呼又痛又燙，但為了工作還是得忍痛擦口紅，而團員們月經失調也是家常便飯的事情，雖然辛苦但也只能慢慢適應。

訪問當天毓重感冒，仍充滿活力地工作。（圖／侯世駿攝）

Ayeon曾淋巴發炎加上嘴唇長滿水泡。（圖／侯世駿攝）

至於成團後最不習慣的事情，身為隊長的容容表示：「做什麼都是連坐的，好就要一起好，練習上大家互相Cover，不然只要有一個人不OK，大家就要繼續練下去。」其實隊內不只有容容一個隊長，XXIN也分擔隊長的職責，其他團員說原本希望生活上有問題可以問容容，表演方面由XXIN負責，現在卻是反過來，變成XXIN在顧生活，容容則會幫大家練舞。

實力堅強的XXIN曾參加過大陸選秀，平時也很照顧團員們。（圖／侯世駿攝）

采甄為了限定版專輯的手寫信4天沒睡覺。（圖／侯世駿攝）

團員中XXIN的實力有目共睹，她曾參加過大陸選秀節目《青春有你2》，在節目中展現優秀舞技，但團員們透露XXIN沒有跟大家分享過參賽心得，XXIN解釋因為當初她只經歷了初舞台及第一次公演，「我在賽制裡沒有待很久，沒有學到很多東西，只是個大型舞台經驗，所以沒辦法跟大家分享太多。」不過也多虧當時的磨練，讓她參加《未來少女》時很快就習慣這種比賽模式。

善良的Bido陪伴采甄完成手寫信。（圖／侯世駿攝）

幻藍小熊先前推出紀念專輯《For You》，在限定版中附有手寫信，采甄自曝為了手寫信4天沒睡覺，XXIN則是熬了3天夜，采甄卻被團員說活該，因為都是邊玩邊寫，她自己也笑說：「我跟XXIN是曾經在同一張桌子上的戰友，後來她寫完只剩我，還好最後Bido來陪我寫！」

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