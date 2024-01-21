24歲大陸女星張婧儀出道至今演出的《點燃我，溫暖你》、電影《無名》等作品都是與當紅男星們合作，加上本身亮眼的表現，讓她逐漸受到關注，演藝之路備受外界看好，不過日前她被網友發現疑似與26歲男星曾舜晞同居；對此，經紀公司也迅速出面澄清。

張婧儀先前在社群曬出一張對鏡自拍照，但卻被網友發現照片中的背景、鏡子造型，甚至是牆壁上的畫都與去年12月曾舜晞的對鏡自拍照相同，引發熱議，即使兩人從未合作過戲劇，但僅憑這兩張照片就被部份網友質疑兩人同居。

張婧儀和曾舜晞照片背景被網友發現相同。（圖／翻攝自微博）

對此，張婧儀的工作人員澄清，張婧儀去年5月至8月曾在橫店拍攝古裝劇《惜花芷》，照片中的房子是當時租賃的房子「請勿傳播不實信息」然而，曾舜晞去年11月也到橫店開拍古裝劇《七月雪》，因此推測是劇組剛好租到同一棟，證明是場烏龍緋聞。

事實上，張婧儀過去曾被誤會與大陸前首富「萬達集團」董事長王健林兒子王思聰同車出遊，由於當時王思聰被目擊副駕駛座載著一名女子，而該女子側臉因神似張婧儀，所以在網上引起討論，瘋猜該女子身分，當時還有網友直接到張婧儀的社群上留言「王思聰的副駕是你（妳）嗎」，而張婧儀只回了3字「不是我」闢謠。