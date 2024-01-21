網紅「超哥」去年曾為「超派炸雞」倒廢油事件，與另名網紅Toyz（劉偉健）互槓並產生嫌隙，兩人事後於節目《賀瓏夜夜秀》上擁抱和解。未料，超哥昨（20）日晚間疑不滿自家餐廳遭批評，為此當場痛毆Toyz。警方獲報到場，將傷勢嚴重的Toyz緊急送醫；其好友「蹦闆」前往探視，同時拍下醫院外多名黑衣人聚集的畫面，上傳至網路。

據了解，昨天晚間有網友上傳一則影片，畫面中超哥起初先稱，「善意批評我們都虛心受教，但不要這麼尖銳」。對此，Toyz不滿回應「那幹嘛扯國籍、仇中是嗎」，語音剛落即遭超哥一拳揮去，其小弟見狀隨即加入鬥毆，眾人扭打於一處，旁邊一名女生更為此嚇哭，喊話趕緊報警。

警方獲報到場，將傷勢嚴重的Toyz緊急送醫，其頭皮因撕裂傷縫補10多針，身上同時多處淤青、挫傷。好友網紅「蹦闆」也趕往醫院探視，並將Toyz躺在病床的畫面、筆錄上傳網路，附文喊話：「兄弟快起床，別睡了，明天還要拍片」。

此外，網紅「蹦闆」同時曝光醫院樓下約有10餘名黑衣人聚集，場景一度讓人感受壓迫，並直呼「真的超派（很兇台語）」。事後，這群黑衣人經警方勸解，隨即自行離開，並未發生任何衝突。

針對此次事件，網紅「蹦闆」發佈貼文，有感而慨地表示：「自媒體是一個行業，更是社會大眾的目光；人都有脾氣會動手，但絕對不會隨便動手。更不會用惡勢力欺負自媒體，自媒體請用自媒體方式攻擊。」

貼文發佈後，網友紛紛湧入回應：「開餐廳不給接受評論⋯評論還被揍，真可怕」、「在做自媒體還拿石頭砸自己的腳，到底當下是什麼想法才能夠如此？馬路上就會揮拳打人那在家不爽會怎樣？EQ有夠低」、「旁邊有小孩還打得下去」、「打架就一打一，還叫支援是怎樣」。

網友留言回應。（圖 / 翻攝自網紅「 1988.bomb」評論區）

不過也有網友認為，出手打人，事後接受法律制裁理所當然，開餐廳接受批評也屬正常，並直言：「但問題是Toyz感覺已經是挑釁，第一次雞排時間已經鬧很大…結果這次又去同一個人開的餐廳直播、吃飯批評，感覺就想複雜上次雞排事件的流量。」