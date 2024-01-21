男女結婚會考慮各種條件，一名男子單身半年，近日有了想結婚的念頭，利用交友軟體認識一名外貌、身材都符合他理想的女子，讓他超級暈船，直到得知對方職業是酒店的陪酒員，又讓他瞬間清醒，直呼「第一次知道解暈是什麼感覺。」

原PO近日於《Dcard》指出，在交友軟體配對到一名女子，對方外貌、身材等符合他的理想型，兩人外出吃飯兩次後，他很喜歡女方的氣質，讓他非常心動，甚至是暈船。

從聊天過程中，原PO得知女方是服務業的，某次他向對方表示願意去她工作場域接她下班，他抵達目的地時發現女子從酒店走出來，他秒懂女子口中「服務業」的意思，瞬間清醒直呼「第一次知道解暈是什麼感覺。」

貼文引發網友熱議，多數人建議他問清楚，指酒店不只有陪酒的工作，還有行政等職務，原PO後續在留言處補充表示，他傳訊詢問確定女子在酒店是陪酒員後，決定不再和對方聯繫，因家人思想較傳統，酒店工作對父母不好交代，但他強調絕對沒有職業歧視。