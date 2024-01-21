職棒名門波士頓紅襪連續兩季在分區墊底，又傳出新球季要降低團薪的消息，引發外界批評。執行長甘迺迪（Sam Kennedy）說：「我們沒有談到明確的團薪數字，我們目前專注的建軍方案將會決定花費，我們接觸過幾位知名的自由球員但沒有達成共識，我們將會致力於這種方案，確保年輕球員的養成，以長期來看，我們認為這將帶來最佳的成功機會。」

簡言之，紅襪在自由市場趨向保守，為了長期目標而暫時不願砸錢買球星。紅襪今年預計團薪1.8億美元，過去3個球季有兩季不到2億美元，近4季有3季在美聯東區墊底。

對於外界批評，甘迺迪強硬表示：「我是一個在芬威球場旁邊長大的孩子，如果你質疑我們有任何一秒鐘沒有全心投入波士頓紅襪，那你就錯了，你就是個騙子，我將會糾正你，因為這全是屁話。我們很投入，我們很沮喪，我們把它當成切身之痛，我們對失敗感到憤怒，我們明白那是自然會出現的問題。」

紅襪並沒有擺爛，近兩季的戰績都是78勝84負，但紅襪和仇敵洋基一樣，他們的球迷無法忍受平庸，這種不上不下的戰力讓人看不懂紅襪高層的操作，而且在競爭激烈的美聯東區只能墊底，當然會引起球迷不滿。