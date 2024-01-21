斷言綠白合最開心的是「這黨」！ 謝寒冰點出關鍵原因 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪近日批評，國民黨只想打趴柯，並稱「侯正柯副」就連她都投不下去。對此，資深媒體人謝寒冰認為陳佩琪的說法根本是在腦補，他並分析，若綠白在立院合作，最開心的會是國民黨。

「這時候還去講這個幹嘛？」謝寒冰昨（20）日在中天政論節目《週末大爆卦》針對陳佩琪的言論表示，既然柯文哲很講究科學、理性、務實，那麼，「侯正柯副不會贏」的根據是什麼？他直言，陳佩琪的理由完全是自己在腦補，此時再講這種話，除了幫柯文哲「洗地」還有什麼意義？

在謝寒冰看來，陳佩琪會批評國民黨，是因感受到柯文哲假民調爭議導致越來越多人離開的壓力，但這種操作不會讓柯變好，只能鞏固最死忠的支持者，其他人還是會陸續離開。

另外，針對綠白合相關議題，謝寒冰研判，若民眾黨真的選擇與民進黨合作，那麼最高興的必定是國民黨，因為現在藍營最擔心的，是2028年總統大選仍為三腳督戰局，而在這種情況下綠白若合作，白營支持者一定會跑掉很多，最後就是落得被吸收裂解、成為小綠的命運，這正是國民黨最想看到的。