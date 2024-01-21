號稱「全台最有錢YTR」的網紅超哥，疑似不滿自家餐廳遭Toyz批評，竟當場將他痛毆到頭破血流，送醫後縫了數十針，兇殘手段遭網友怒斥要致人於死地，對此，網紅鳳梨也發文對此事作出評論。

Toyz到網紅超哥新開的海鮮餐廳進行食評，過程中提及﹕「海鮮不錯吃，但醋飯難吃」，引發超哥極度不滿，雙方先是爆發口角衝突，接著便是拳腳相向，Toyz被打到頭破血流，衣服還遭扯爛，警方獲報到場處理時，只見他驚魂未定地坐在地上，據悉，超哥事後被警方帶回警局作筆錄，Toyz則表示會提起告訴。

對此，網紅鳳梨針作出評論，他先是表示﹕「我只能說…真的不要網路吃嘴…不要整天白目…不然遇到都是早晚的…以上」、「存好心、說好話、積陰德、不要白目」，疑似暗諷Toyz，接著曬出自拍照，只見他對著鏡頭露出得意表情，接著指出﹕「白目的人需要處理沒錯，但是有文化的89不會當街K人，這樣是不對的」，他表示身為89文藝復興之父，認為雙方「一個是心態有問題，一個是處理方式有問題」。

對此，網友紛紛留言﹕「拳頭不能解決問題。可是問題多的人是需要靠拳頭解決」、「法律管不了嘴，只有被嘴過的人才懂，每個人都有底線在」、「白目一次就算了、人家不跟你計較，白目第二次、剛好遇到情緒控制不下來的人」。