0度線要來了！氣象專家林德恩表示，寒流南下，氣象署最新預測顯示，明天、周二地面氣壓1028百帕等壓線已跨過台北市，推測不只陽明山系的七星山、大屯山，連二子坪也達到下雪條件，明晚到周三下雪機率最大。

林德恩今早在臉書「林老師氣象站」發文，雪線再往下修，今日寒流持續南下，溫度跟著下探，根據中央氣象署今晨最新數值模式結果顯示，明、後（22、23日）2天，地面氣壓1028百帕等壓線已跨過台北市，冷空氣勢力向南繼續伸展，850百帕等壓線的零度線在西部已到桃園，在東部也已到宜蘭。

明天、周二地面氣壓1028百帕等壓線已跨過台北市。(翻攝自林老師氣象站)

林德恩指出，原先評估在北部、宜蘭1000至1500公尺以上的山區，會有下雪的機會，現在，將再向下修正到800至1200公尺以上的山區，就有可能下雪。最新推測，不只是台北陽明山系的七星山及大屯山等有下雪的機會，就連二子坪也在滿足下雪環境條件的邊緣，不過也有可能是先下冰霰或霧淞。尤其明天晚上至周三（24日）機會最大。

氣象署表示，今、明（22日）兩天寒流南下，北台灣、金門及馬祖明顯轉冷，其他地區亦逐漸轉冷，周二、周三（23日至24日）寒流影響，各地天氣非常寒冷，馬祖預測低溫僅4-6度，北部地區、金門低溫約6-8度，中部、東北部、東部地區約8-10度，南部、東南部地區、澎湖約10-14度，內陸近山區氣溫將更低，探6度以下；周二白天北部、東北部地區高溫僅9-11度，中部及東部地區高溫約12-14度，南部及東南部地區高溫約14-17度，整天感受濕冷；周四（25日）清晨依然寒冷，白天寒流逐漸減弱，各地氣溫緩慢回升。

本周寒流南下降雨區域。(氣象署提供)