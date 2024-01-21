本土劇男星林義芳以演黑道大哥和廖添丁出名，近年拍攝《風水世家》、《甘味人生》、《炮仔聲》、《一家團圓》等劇，凶狠的大哥形象令觀眾印象深刻，不過近期正在拍攝新劇的他卻坦言體力大不如前，也提到自己2018年罹患膀胱癌的一事。

根據《三立新聞網》報導，林義芳表示近期在拍攝白冰冰製作的新劇，雖然該劇並非像8點檔模式，且拍攝狀態都很不錯，但感覺體力與以前差非常多；他也透露，因2018年罹患膀胱癌的關係，那時共開了3次刀，讓他下定決心戒菸，不過體重卻因此增加十幾公斤，直到半年前他發現自己無法久站，檢查後腳踝處有安排開刀，而目前已經算恢復正常。

事實上，林義芳2018年時發現自己有血尿現象，就醫檢查才知膀胱長腫瘤，於是他便向劇組請假開刀切除腫瘤，而腫瘤經化驗後證實是膀胱癌，所幸發現得早醫師表示不用化療，僅需每三個月持續追蹤檢查即可；然而，當時醫師曾提到，他會得膀胱癌與抽菸絕對有關係，因此要求他必須戒菸，當時林義芳也表示會戒菸，且自己已從住院開刀至今都沒有再抽了。