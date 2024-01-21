三上悠亞日前在節目被問及心目中理想型，她提到﹕「希望對方年收入最少要3000萬日幣（約新台幣636萬元）」，引發網友議論，對此，她發文重申﹕「我在經濟上不靠男人也活得下去」，主要是希望能找到更可靠的另一半，對此，台灣AV達人「一劍浣春秋」表示﹕「雖然讓很多男性粉絲覺得刺耳，但如果是女性粉絲呢？那感覺完全不一樣了，對吧？」

台灣AV達人「一劍浣春秋」表示三上悠亞發言確實不妥，可能讓始終如一支持她的鐵粉感到不值，對於PTT鄉民指出公關團隊操作失靈，他並不認同這點，指出三上悠亞在偶像時期，言行舉止就沒有日本人的傳統風格，成為AV女優後在業界更是如此，他強調三上悠亞的談話內容，確實讓男粉絲感到刺耳，但仍這樣講主要是了解粉絲結構以女性居多，或許不是故意說給女粉絲聽，但這些內容無疑是女粉絲愛聽的話，也肯定會讓她在女性心中地位加分不少。

「一劍浣春秋」表示三上悠亞從出道後，就處在經紀公司保護傘下，先前接連與事務所社長、經紀人及Youtuber傳出緋聞，讓他強調﹕「業界的人如果不是對她認識太少而捕風捉影，就是三上悠亞容易和合作的夥伴擦出火花」，不過根據觀察，似乎連曖昧的感覺都沒有，至於三上悠亞未來若有對象，是否公開戀情?他指出三上悠亞善於經營社群及創造話題，若真的有男友推估是會大方公開。