遊戲實況主Toyz(劉偉健)昨20日晚間到網紅《超派人生》超哥新開的餐廳用餐，疑因批評醋飯不好吃爆發衝突，當場遭超哥痛毆送醫，期間更驚動警方，超哥被依現行犯帶走。對此，網紅郭鬼鬼限動PO文，因被指大奶館粉：「我當初就丼（動）手過了…。」

昨20日超哥與Toyz發生扭打，Toyz被痛毆送醫，頭頂需要縫數十針，郭鬼鬼聞訊後，挖出去年（2023）與巴Toyz頭的影片，只見她喊著「什麼大奶館粉，好好講話，會不會聊天！」同時從後面勒著Toyz並用拳頭往他頭上狂柔，讓Toyz滿臉尷尬。影片下也寫下「我當初就動手過了，只是我力氣太小沒造成傷害，超哥，你超派」。

郭鬼鬼還在IG限動再PO出與Toyz互動影片，能見到她戴著拳擊手套，猛k Toyz手臂3拳，讓他直接被推到鏡頭外，Toyz喊「子彈都不怕了」，郭鬼鬼也直呼「我的攻擊力真的太低了...，關於我轉生變成大胸部這檔事（小朋友不要模仿喔）。」

郭鬼鬼與Toyz套好招，拍被毆畫面，事後更呼籲「做做效果」。（圖/angelakuo0504）

最後，郭鬼鬼穿著道士服，內搭深U貼身衣，在限動呼籲「暴力是不對的，好了啦！做做效果」。