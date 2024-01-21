好市多聯名卡提供會員「好多金」折抵現金，一名男子近日到賣場採買，整筆消費使用好多金折抵，結完帳他立刻後悔了，呼籲網友至少要付1元，才不會屆時發票中獎無法兌獎，貼文引發網友討論，多數人建議事前利用App查詢可用金額，消費最好要高於折扣金額，就不會產生0元發票。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，最近到賣場購物，整筆消費都使用好多金折抵，才結完帳他就後悔了，他表示結帳時至少要付1元，不要全額折抵，因0元發票中獎無法兌獎，「人生第一次希望不要對中發票。」

貼文上線，釣出一名苦主表示，近日才升等黑鑽卡，結帳使用好多金折抵，後續對發票中獎結果無法領獎，讓他超級扼腕；其他會員建議可先用App查詢可使用的好多金餘額，消費最好要高於折扣金額，這樣就不會有0元發票的問題。

但多數的網友說，統一發票中獎率不如想像高，紛紛留言，「你想太多了吧？是有那麼容易中獎嗎？」、「0元比較不會中，打統編的發票才會。」