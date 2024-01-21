國民黨新北市議員劉美芳。（中時資料照，黃世麒攝）

2024大選民眾黨主席柯文哲獲得大批年輕人支持，國民黨新北市議員劉美芳對此點出了白營受年輕人歡迎的原因，並給了藍營如何經營年輕族群的建議。

《中評社》昨（20）日報導，劉美芳受訪時表示，國民黨一直有「不能說錯話、做錯事」的包袱，反觀民眾黨則是做自己，甚至有些叛逆，而這些是年輕人喜歡的調性，因此國民黨必須了解年輕人在想什麼。

「民眾黨在2026年九合一選舉可能會派出大量年輕人投入議員選戰，國民黨準備好了嗎？」在劉美芳看來，多給年輕人選里長、議員等職位的機會，他們才會願意加入國民黨，她指出，年輕人支持度是藍綠都要面對的共同難題，國民黨應持續與年輕人溝通，讓他們相信、認同國民黨的理念。

劉美芳提到，在這次大選中，國民黨推出了很多支影片要吸引年輕人，但除此之外，也應設法活化、重新定位黨的方向以經營年輕人，否則，當年長者漸漸凋零時，國民黨又只能成為很老的政黨，「不能變成如此」。