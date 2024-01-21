2024選舉，國民黨雖輸掉總統，但立委拿下52席，重回國會最大黨。然而，前立委蔡正元對於「國民黨一輸一贏打平」的說法不以為然，並強調外界認為新任總統賴清德只能當一屆、民眾黨主席柯文哲會泡沫化等說法是「阿Q到家」。

蔡正元今（21）日在臉書以「國民黨輸了什麼？」為題發文，指出外界認為「國民黨輸了總統選舉但贏得立委選舉」是打平，他直言這種算術有問題。

蔡正元進一步說道，2024年是民進黨最脆弱的時刻，2028年的賴清德會更兵強馬壯，因爲賴手上有6000多個職位，可以培養新一代的幹部隊伍，國民黨更難挑戰連任的賴，屆時仍會有藍白競合問題。

然而，國民黨若失去這6000個職位，蔡正元認為不只一整個世代從此凋零，更年輕的一代眼看機會不多，對於加入將裹足不前，藍營會不知不覺衰弱下去，最後只剩下寥寥可數的民選公職人員。

另外，針對有些人稱賴清德只能當一任以及說柯文哲將會泡沫化，蔡正元直言「真是阿Q到家」，並奉勸這些人好好睜大眼睛，看看外面的真實景觀。