YouTuber的「超派人生」超哥昨（20）日疑似不滿直播主Toyz（劉偉健）批評自家餐廳，當街痛毆Toyz，導致他頭頂裂出一個大洞，需要縫數十針，而不少網友見狀怒批超哥「根本要致人於死地」；對此，陳沂也發文狠酸「就是一個玻璃心的89啊！」

陳沂昨（20）日在臉書發文以「Toyz被超派人生當街打到頭破血流」為題，開頭先事說明整件事的前因後果，陳沂表示，看到有人說Toyz是因「嘴秋所以被打」讓她忍不住直言「真不敢相信這個年代還有這種支持暴力的言論」更強調動手就是不對「開店還不許客人評論不好吃，敢給負評就讓客人吃拳頭，不是流氓是什麼？」接著狠酸「超哥應該是想揍椅子很久了，新仇舊恨，之前還要假裝大器搞大和解。結果本性難移，從頭到尾就是一個玻璃心的89啊！還不如不要演，堅持我89我驕傲，還比較看得起你咧！」

然而，由於直播畫面太具有戲劇張力，讓部分網友認為兩人在演戲，便在陳沂貼文下留言「一看就知道打假的」不過陳沂分析，「打真的，都流血，衣服也被撕破了。超派第一拳揮空單純只是他廢沒打準！」