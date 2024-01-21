北市街頭「拳上」！Toyz慘遭超哥鎖喉痛扁傷勢曝光 出院秒告對方「殺人未遂」4罪 @ChinaTimes

【Toyz超哥事件懶人包】醋飯、國籍引爆！超哥當街拳上Toyz 傷勢曝光！超哥表示：Toyz語帶挑釁

網紅超哥昨（20）日晚間不滿自家餐廳遭批評，當場痛毆Toyz，把他打到頭破血流。事件曝光後，掀起網路熱議，眾多網友批評超哥的行為，但也有網友認為，Toyz直播時的評論是「挑釁」，並比對過去極具爭議性的「雞排事件」，網友說：「這次又去同一個人開的餐廳直播、吃飯批評，感覺就想複製上次雞排事件的流量。」

據了解，網紅超哥去年曾為「超派炸雞」倒廢油一事，與Toyz互槓，兩人後來於節目《賀瓏夜夜秀》上擁抱和解。

不料，超哥昨晚因不滿自家餐廳被批評，當場痛毆Toyz，傷勢嚴重的Toyz被緊急送醫後，頭部縫了10多針。Toyz今早出院，隨即前往派出所製作筆錄，並委任律師對超哥提告恐嚇、傷害、殺人未遂、違反組織犯罪條例等4罪。

回顧本案，昨天晚間有網友上傳一則影片，畫面中超哥起初先稱，「善意批評我們都虛心受教，但不要這麼尖銳」。對此，Toyz不滿回應「那幹嘛扯國籍、仇中是嗎」；語音剛落即遭超哥一拳揮去，其小弟見狀隨即加入鬥毆，眾人扭打於一處，旁邊一名女生更為此嚇哭，喊話趕緊報警。

針對此次事件，Toyz的網紅好友「蹦闆」發佈貼文，有感而慨地指出：「自媒體是一個行業，更是社會大眾的目光；人都有脾氣會動手，但絕對不會隨便動手。更不會用惡勢力欺負自媒體，自媒體請用自媒體方式攻擊。」

網友留言。（圖 / 翻攝自網紅「 1988.bomb」）

貼文曝光後，網友紛紛湧入回應：「開餐廳不給接受評論⋯評論還被揍，真可怕」、「在做自媒體還拿石頭砸自己的腳，到底當下是什麼想法才能夠如此？馬路上就會揮拳打人那在家不爽會怎樣？EQ有夠低」、「旁邊有小孩還打得下去」。

不過也有網友認為，出手打人，接受法律制裁理所當然，開餐廳接受批評也屬正常，同時直言：「但問題是Toyz感覺已經是挑釁了，第一次雞排事件已經鬧的很大，也很明顯有火藥味，說對方的雞排狗都不吃，然後這次又去同一個人開的餐廳直播、吃飯批評，感覺就想複雜上次雞排事件的流量，正常邏輯的人明知道這個人上次跟自己有一些問題存在，怎麼還會要去對方的餐廳用餐開直播… 不就沒事找事…賺流量。」

針對該名網友的評論，引起網友正反兩極看法：「直播中有褒有貶，您認為這是挑釁？大眾最喜歡看的就是真實評論，而不是大老遠跑去還期待落空」、「是超哥請他去吃的」。對此，該名網友認為，直播雖然是Toyz的工作，但卻指出：「上次Toyz來批評說連狗都不吃…打人的要負法律責任，Toyz要這樣搞就是受皮肉傷賺點賠償。」