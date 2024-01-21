張圭慧接著提到，降息循環將至，有望刺激經濟回溫，且台灣2023年12月庫存循環指數自2022年8月以來首次由負轉正，顯示庫存調整先後完成，正式進入銷貨熱絡期，預期2024年半導體產業將重啟成長態勢。

張圭慧認為，隨庫存去化結束，在通膨趨緩、新興科技應用需求帶動，有望改善外需，推升出口動能，預估2024年四大工業產值將恢復正成長，且據工研院預估，2024年臺灣IC製造產值年成長14.3%，有望突破3兆新高，2024年半導體市場展望審慎樂觀。

以近期盤面來看，半導體族群表現亮眼，扮演台股多頭撐盤角色。張圭慧說，在客戶庫存修正完成、需求逐漸恢復正常、晶圓龍頭大廠3奈米開始擴大營收貢獻下，臺灣IC製造將重回正成長趨勢，且日前法說亦釋出正向訊號，半導體產業可望走出谷底，迎向新一輪成長週期。

整體來看，張圭慧認為，台灣半導體產業長期趨勢仍持正向看待，現在正是中長線投資建立部位的好機會，投資人可透過布局具完整半導體供應鏈之相關ETF，以掌握產業復甦帶來的新行情。