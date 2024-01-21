一名網友昨天要過馬路時，意外發現白白的斑馬線上留了5個圓孔，好奇是什麼特殊用途，照片曝光吸引網友熱議，還釣出許多土木工程業界人士的網友回答，指出這是在驗收標線厚度，鑽孔取樣後回填，懷疑是測試不過重來多次。

一名男網友昨天在臉書「路上觀察學院」貼出一張斑馬線照片，不懂為何斑馬線上要留5個孔？實在想不透，因此上網求大家解答。從照片上能看見，白白的斑馬線上，留下5個大小一樣的孔洞，排列順序像奧運標誌一樣，看起來很神祕。

貼文PO出後，有網友開玩笑留言，「奧迪」、「拔罐？」、「五孔不入，水不會跑進去」、「麻匪的暗號，敝人-張麻子」。最後還釣出許多土木專業人士回答，「施工後，驗收時鑽的孔回填」、「鑽心取樣後回填，有鑽在標線上就是驗標線厚度，樣本要送實驗室化驗成分，通常不會鑽在距離很近的位置，可能第1到4洞的取樣沒有達到合約厚度，所以才鑽那麼多個」、「驗收標線厚度以及成分抗滑珠含珠量有沒有達標」、「驗收鑽孔吧 每處至少要3孔」。

但也有人質疑，「這個工程案太誇張5個取樣孔應該都要在不同地方」、「看過4公尺內鑽11孔，完全顛覆隨機抽樣理論。」