博愛座爭議事件層出不窮，近日一名男子感冒搭公車坐博愛座，卻被一名長輩逼讓座，雙方爆發爭執驚動司機，司機知道事情始末後，向長輩表示「博愛座是給需要的人，不然我的位置讓給你坐好了」，長輩自知理虧不再吭聲，讓他超級感動。

原PO昨（20）日於臉書社團《匿名公社》指出，感冒身體不適，坐在博愛座休息，當時車上還有其他空位，這名長輩不斷逼他起身讓座，他不滿反問對方「你這是在霸凌我嗎？」兩人當場起口角，聲音驚動所有旅客。

司機見車上有騷動，用麥克風問發生什麼事，原PO表示自己感冒卻被逼得讓出博愛座，司機聽完對長輩說「博愛座是給有需要的人，不是只有老弱婦孺，不然我位置讓給你坐好了」，長輩碎念幾句後就安靜下來，結局讓原PO超級感激。

貼文曝光，讓許多網友感嘆長輩倚老賣老，將博愛座當作專屬座位，即便其他旅客表明身體不適，仍惡言相向，因此有不少人直呼何時要廢除博愛座。