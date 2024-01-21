許多公司行號都在近期舉辦尾牙，除了開席設宴之外，還會有摸彩活動，犒賞員工一年來的辛勞。對此，民俗專家廖大乙分享中獎秘訣，指出尾牙時可穿搭2色衣服迎好運，並在手掌心用紅筆寫「中」字，能大幅提高中獎率。

民間商家每個月農曆初二、十六都會祭拜土地公，稱為「牙祭」，而尾牙便是一年中最後舉行牙祭的時間，今年尾牙落在1月26日，商家除了祭拜土地公，祈求來年繼續庇佑之外，也會宴請員工，犒賞一年來的辛勞。

根據《自由時報》報導，民俗專家廖大乙指出，今年為青龍年，青色在五行屬木，遇火則旺，祭拜土地公時可準備紅圓、紅龜粿及紅肉火龍果、蘋果等紅色供品，或將兩枚硬幣放在紅包袋內隨身攜帶，可帶旺整年財運。

若想在尾牙抽獎活動奪下大獎，廖大乙提醒，當天可穿紅色系或金黃色系衣服，忌穿黑、白色，並依男左女右在手掌心用紅筆寫「中」字，抽獎前再朝掌心哈一口氣，默想欲抽中的獎品，可提高中獎率。